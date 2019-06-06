前立法院長王金平今拋出震撼彈，宣佈不參加國民黨內2020總統初選，並在聲明中表示，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後全心全意勤走基層，隨時因應時勢，接受召喚，為贏回中華民國而努力。國民黨新北市議員葉元之則認為，觀察王金平近期談話，以及今日的聲明稿，接下來「郭王結盟」的機會比較高。

葉元之分析，王金平最近講話似乎比較挺鴻海董事長郭台銘，像是郭台銘主張納入手機民調，王金平昨也說要手機民調，「但事實證明他根本沒有要選，幹嘛要去附和手機民調這件事？」

葉元之接著說，王金平對韓國瑜的幾次談話也都比較「酸」，像是日前提及高雄市民對韓國瑜參選不認同者比認同多，而當韓國瑜說了「Yes,I do」，王也以大笑回應；此外，被問及給韓國瑜當立委時期表現打幾分，王則回「我不是那麼了解他」。

葉元之進一步說，觀察王金平今日聲明稿，第一句就提「三山造勢」，有點是要喚醒大家注意他對韓國瑜的貢獻，而最後一段又表達要團結國民黨的力量，絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望，代表王並沒有要離開國民黨。

他也指出，就邊際效應而言，王金平的力量加上郭台銘，也才會贏過韓國瑜，因此認為接下來「郭王結盟」的機會較高。

(中時 )