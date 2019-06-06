隨著全球首屈一指的馬林斯基芭蕾舞團即將來台，為了讓觀眾在演前溫習、會後回味舞團的風華，主辦單位牛耳藝術特別開設「馬林斯基芭蕾線上典藏平台」，集結珍貴的影音資料，免費開放觀眾閱讀，今（6）日已正式上線。

馬林斯基芭蕾舞團向來有芭蕾舞星製造機之稱，但舞台上輕盈的墊腳、轉圈，再回復平穩的站立，這台下看來輕鬆自在的動作，是舞星下了數年的苦功練習。

在線上典藏裡就揭露了舞星們小時候的練習片段，可看見小小天鵝們忍受著雙腳起水泡、出血的疼痛，還有教練嚴格犀利指正的話語，才成就一代代舞星，一如教練在影片中所言：「舞劇裡的童話故事是呈現給觀眾欣賞的內容，但台下的訓練，並不是童話故事。」

此外，還有馬林斯基團隊特別為台灣行記錄的貨運裝箱花絮影片，過去不管到哪裡演出，馬林斯基都堅持與長期合作、默契最佳的自家交響樂團同台，並依照演出舞劇規格，動用2到3只40呎貨櫃，運送自家劇院《天鵝湖》布景、服裝、道具，這次也攜帶三套專業芭蕾地板，作練習和演出使用。

有興趣閱覽的觀眾，可加入MNA牛耳藝術官方LINE帳號@mnaclub取得資料，影音內容將隨著活動陸續更新。

(中時 )