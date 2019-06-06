潤泰集團日友公司1999 年取得台南下營廢棄物焚化及掩埋場設置許可，9年前在地方人士抗爭下已自行拆除焚化爐，近日傳日友分割廢棄物焚化及掩埋場資產與執照，6日台南市環保局將審查其變更申請，台南市議員陳秋宏下午率領10多名下營麻豆里長到環保局新營審查會場表達反對立場。

「拒絕汙染、不要掩埋場」，麻豆區北勢里里長莊嘉富與下營區多位里長日前向陳秋宏陳情，6日到一群人到環保局審查會場外面高喊口號抗議，警方出動10 多名警力在場戒護，環保局人員也出面接受陳情書，並安排陳秋宏與多位里長進入旁聽。

陳秋宏表示，掩埋場當初是為焚化爐而設置，係屬共生原則，既然焚化爐既已拆除，就不可暗渡陳倉，還遺留掩埋場在農業區，應一併廢除掩埋場。

此外，掩埋場地點位於農業專區，場址隔壁四周全是魚塭、良田，且無任何監督機制，一旦造成環境污染，農漁養殖業損失難以估算。「錢進財團，禍留下營，災害損失，誰來買單」，莊嘉富說，「會影響農業、果農、養殖漁業，一定會抗議到底。」

對於地方人士的抗爭，業者表示他們也很無奈，設置掩埋場是為了解決垃圾危機，一切依法申請，不會造成二次汙染。

(中時 )