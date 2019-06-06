前立法院長王金平今(6)日宣布不參加國民黨的初選，消息炸開後香港、新加坡華文媒體感到懸疑與震驚。從王金平的聲明中，可看出他保留很大的轉圜空間，因為他既未提脫黨參選，也沒說不選到底，他還講到整合資運可供國民黨運用，等於又跳到另一高度，未來勢必成為黨內各方爭取的大熱門。

中評社報導，王金平今在中央協調五人小組拜會後，發表不參加初選聲明，對藍綠黨內初選情勢丟出震撼彈。據透露，王金平這一、兩周和團隊討論是否參加初選，而在高雄市長韓國瑜凱道大造勢成功後做下決定。王金平決定的關鍵有二，其一是他對國民黨初選頻喊不公，但黨並未所動，這讓他十分失望；其二是韓國瑜的造勢大成功，讓他認為，依此情勢發展下去，初選肯定是韓國瑜勝出，因此決定繞過初選這關，尋求其他可能性。

中評社分析，從王金平的聲明中可以看出他保留了很大的空間，因為既沒說要脫黨參選，但也沒說不選到底，還說他整合後的資源都是國民黨可運用的，跳脫到另一個高度，將變成各方爭取支持的大熱門。且戰且走，繼續維持能量，看來是王金平選擇走的路。

媒體問王金平會不會脫黨參選，王金平和團隊其實也有討論，但團隊主張脫黨的是少數，且王本人也並無意願，所以才決定先以不參加初選的方式表達自己的立場，但也保留了未來脫黨參選的空間。

雖然王金平今天才表態不參加初選，但黨內其他陣營似乎早已嗅到此氛圍。據了解，這陣子韓國瑜陣營和鴻海董事長郭台銘陣營都有動作，他們透過共同友人尋求王的支持，而兩方力量還還在拉鋸。王金平不參加初選，看起來等於又重回「公道伯」角色，對他在2020大選後的政治生命延續，似乎取得更有利的位置了。

(中時電子報)