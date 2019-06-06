雲林縣北港中國醫藥大學北港附設醫院關懷鄉親，上午送健康五穀粽，營養師並教大家如何包出不油竹健康粽子，看診民眾接過粽子頻頻點頭說，呷健康、尚重要。
行政院顧問吳錦銘贊助五穀，北港鎮劉厝里社區協會理事長蔡碧聰帶領志工婆婆媽媽8人到院現場包粽，媽祖醫院頓時粽香四溢。
營養師陳怡萍教大家包健康養生的粽子，以五穀米取代難消化的糯米，增加膳食纖維攝取量，延緩血糖上升；惟五穀米含有高磷、高鉀，對於腎臟病患者來說較不適宜。
陳怡萍說，建議一次最好不要吃超過2顆，可添加蔬菜入粽，如洋蔥、香菇、竹筍、紅蘿蔔等食材，以增加膳食纖維攝取量，促進腸胃蠕動；餐後食用適量水果，醬料內含高鈉、高糖、高油，糖尿病、高血壓、腎臟病等慢性病患者少沾。
院長吳錫金呼籲，若想吃粽不變重，要掌握4大原則，即慎選食材低油低鹽高纖少糖、少用沾醬原味粽鈉糖不過量、飲食六大類食物均衡吃、多到戶外運動維持健康體位。
(中時 )
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