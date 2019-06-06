新竹縣副縣長陳見賢（左）頒發感謝狀給蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（右），由企業與縣府合作公益活動已有10年。（莊旻靜攝）

旺旺公益青年－送愛下鄉趣！新竹縣政府社會處與財團法人蔡衍明愛心基金會，連續10年舉辦愛心下鄉三節慰問活動，已捐贈超過2200萬，幫助4760戶，6日在縣府大禮堂舉辦活動，並連結縣內3所科技大學，基金會執行長胡雪珠、副縣長陳見賢等人出席，期望能散播愛心、鼓勵青年加入公益行列。

胡雪珠表示，與新竹縣政府合作已有10年，董事長蔡衍明從30年前就開始從事慈善公益活動，最關心的也是台灣的鄉親朋友及長輩，近幾年董事長思考如何擴大影響力，因此開始與學校合作，由企業善盡社會責任，「企業出錢、青年出力」，一起結合作公益。

胡雪珠也指出，起初有15所大學加入，今年則擴大為27所，新竹縣則有明新科技大學、中國科技大學及新加入的大華科技大學共同合作，期望學生能關心身邊的周遭事物。

今年在縣長楊文科、社會處長李國祿爭取下，協助對象由原先200戶，擴增為300戶，6日由陳見賢、胡雪珠親自頒贈旺福紅包5000元，及縣府運用公益彩券盈餘基金的平安粽禮盒，使民眾感受過節氣氛，社團法人中華民國華夏社會公益協會捐贈95份民生福箱，將由社工訪視提供給弱勢家庭。此次受助名單由社會處、明新科技大學、中國科技大學及大華科技大學，共同評估符合弱勢濟助條件者，再推薦給該基金會列冊扶助，充分發揮善款。

中華民國華夏社會公益協會徐章博士、明新科技大學校長林啟瑞、中國科技大學總務長謝志鴻、大華科技大學教授李右婷等人均出席，一同出力。陳見賢也勉勵受助家庭以「有心就有福，有願就有力」，期望民間企業繼續給縣府支持，照顧社福、關懷弱勢。

(中時 )