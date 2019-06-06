▲護理之家的理護理人員教導住民們如何綁肉粽。（楊樹煌攝）

▲護理之家也教導住民體驗傳統的「製作艾草香包」。（楊樹煌攝）

臺中榮總埔里分院附設護理之家特在端午節前夕，為住民們舉辦系列端午節活動，除「製作艾草香包」、「包肉粽」等傳統活動，也與水沙連社區大學創意氣球班合作，辦理交流活動，讓長期住在機構內的長者們與家屬，一起體驗過節的氣氛及增加對於節日認知的連結。

中榮埔里分院附設護理之家在活動中特邀埔里分院營養師為機構內的長者們，準備營養好吃的肉粽餡料，長者們一早聽到「要綁粽」，每人都帶著既歡喜又迫不及待的心情，來到活動現場。

古曹奶奶笑著說：「以前常在端午節前綁好幾串粽子到市場販賣，現已好久沒有綁了，很懷念耶」；曾爺爺則說：「以前都是呷阮某綁好的粽，但從未幫忙綁過，這是第一次，想昧到這嘸簡單」。

護理之家歐社工師表示，這次安排端午節系列活動，除了陪伴長者們過端午節慶，透過活動的進行，將可刺激認知功能，並提升及豐富機構內住民的社交活動與生活。

阮護理長也表示隨著失智症患者比例越來越高，藉由各項節慶活動的舉辦，讓失智症個案可透過設計簡單的懷舊活動，感受到節氣的變化，提升他們時間的定向感，並讓他們在活動過程中重溫早期的記憶，進而增加大腦功能的運作。

所以該護理之家都會依各大節慶規劃不同的活動，並依照住民的類型、喜好，設計個別化活動，提升自我能力的肯定與信心，並延緩失能。

(中時 )