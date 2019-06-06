長榮航空空服員罷工投票今（6）日截止，經統計有超過3000名長榮空服員參與，另有超過1000名華航空服員支持，總計超過4000人，投票率已達到工會設下雙門檻，包含全體會員過半同意的2967票、長榮分會八成同意的2621票。

工會表示，明（7）日上午9時30分就會開票，對於能否取得合法罷工權，桃園市空服員職業工會表示樂觀。

(工商 )