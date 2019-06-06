空服員罷工投票截止 7日起開票 17:212019/06/06 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空空服員罷工投票今（6）日截止，經統計有超過3000名長榮空服員參與，另有超過1000名華航空服員支持，總計超過4000人，投票率已達到工會設下雙門檻，包含全體會員過半同意的2967票、長榮分會八成同意的2621票。 工會表示，明（7）日上午9時30分就會開票，對於能否取得合法罷工權，桃園市空服員職業工會表示樂觀。 (工商 ) #空服員 #長榮 #開票 #工會 #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 產業及職業工會會員 利益迴避議題芻論 04:102019/06/03 財經要聞 《航運股》桃空職工今遊行，長榮航：見不到工會理性協商意願 12:162019/06/04 財經 空服員街頭抗議打壓 長榮：不實指控 14:252019/06/04 生活 好諷刺！空服員罷工遊行 遇上IATA發出警訊 14:382019/06/04 財經 快評》每餐要吃1800…長榮空服員很苦？ 16:012019/06/04 財經 罷工遊行 長榮航重申絕不屈服 16:422019/06/04 財經 空服員上街頭抗議 長榮航：絕不屈服 04:102019/06/05 財經要聞 長榮堅持一視同仁 絕不屈服罷工 04:102019/06/05 生活新聞 長榮航787微笑機 6月6日起天天台北直飛名古屋 16:462019/06/06 財經 《航運股》長榮航空787微笑機今起天天直飛名古屋 17:052019/06/06 財經 生活熱門新聞 梅雨重頭戲來了！周六起全台下雨到崩潰 - 生活 全台最噁地在高雄這裡...他求韓處理 網驚：前朝在幹嘛 - 生活 只喝瓶裝水？科學家驚爆恐怖下場 - 生活 女神18年前黑歷史曝光？高嘉瑜急到跳針 - 生活 晚上睡覺吹冷氣 專家：這時間就該關 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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