中天新聞 棄綠投韓！深綠家庭被韓感動 68後山相挺

6/8後山挺韓大會，韓粉已摩拳擦掌，台中韓粉張先生接受中天新聞訪問時表示，對於韓國瑜曾說「勿忘世上苦人多」、「為了中華民國，寧願粉身碎骨」，認為簡直是佛心來著，就連他高齡70多歲的爸媽也深深感嘆：「從來沒有官員真正關心人民的生活，只有韓國瑜值得信任」。原本非綠不投的他們已棄綠投韓、變成韓粉，打算6/8花蓮場、6/15雲林場、6/22台中場都不缺席，力挺韓國瑜前進2020到底！

張先生指出，因為6月1日有事無法前往凱道，但事後從網路上看著61挺韓大會仍非常有感，誓言68後山挺韓大會不想再錯過。張先生連日來急著打電話詢問，終於找到還有座位的遊覽車團，由於本身從事美術印刷業，6月8日他將親自帶海報到花蓮相挺。

張先生坦言，過去曾經參與過「倒扁」，但近年來藍綠惡鬥，讓他對政治冷感，直到去年市長投票前四天才知道有韓國瑜這號人物，因為被韓的理念和口號深深打動，讓他一路相挺。

(中時電子報)