馬俊麟（左起）、馬太太、王瞳、余秉諺。民視提供

黃少谷（左圖）抱「侄子」。

王瞳逗樂哥哥「星星」。

馬俊麟日前帶老婆及雙胞胎兒子回娘家民視，馬俊麟表示，剛好孩子出生100天，也是端午節前，王瞳也是孩子們的乾媽，於是約好一起合購100顆肉粽慰勞《大時代》劇組人員。王瞳說，因為劇組有很多來自南部的工作人員，所以買了50顆南部粽、50顆北部粽，讓大家嗑肉粽感受節慶。

馬俊麟表示，這是第一次帶雙寶移動到這麼遠的地方林口，但因為很想讓「星星」、「元元」看看爸爸上班的地方，所以趁這機會帶老婆一起進棚，孩子們超級乖，一路上不吵不鬧。推著嬰兒車的馬俊麟到公司之後頓時失寵，圍繞他身邊的都是為了看「星星」跟「元元」，還有戲劇監製看到萌娃直說「孩子趕快準備上戲囉」，讓馬俊麟連忙阻擋：「拍戲太辛苦了，還是讓爸爸一個人做就好。」

馬俊麟帶可愛的「星星」、「元元」進棚，融化大家的心，每個人都來搶抱，身為雙寶乾媽的王瞳，一手抱一個，架勢十足。她說，因為自己是長孫，從小就會協助家人照顧小孩，誇雙寶根本是天使，「看到馬俊麟前一陣子辛苦拍戲，太太也辛苦ㄧ打二照顧他們」，王瞳送上祝福手鍊，希望星、元雙寶平安長大，自己也答應馬俊麟找一天當星、元的一日保母。

劇中和馬俊麟是死對頭的余秉諺，戲外成了雙寶粉絲，余秉諺不時扮鬼臉逗他們，跟戲裡惡狠狠的表情反差大，他說可能自己手掌很大，所以孩子們很安穩的躺著，自嘲「弟弟以後可以演反派喔，因為不怕壞人（我）」。劇中飾演馬俊麟的弟弟黃少谷，看到馬俊麟的雙寶也直說超級可愛，一度怕孩子很軟不敢抱，最後在哥哥馬俊麟的指導下，成功抱到「侄子們」。

(中時 )