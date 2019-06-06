台中市警二分局與錦平社區發展協會日前於北區錦平里，舉行「粽藝大集合」慶端午活動，員警自製近2分鐘微電影，人民保母與民同樂，自拍「粽藝大集合」微電影也註明「報案要打165」字幕。（張妍溱翻攝）

台中市警二分局與錦平社區發展協會日前於北區錦平里，舉行「粽藝大集合」慶端午活動，員警自製近2分鐘微電影，除了紀錄人民保母與社區民眾一起包粽的歡樂，以及佳節犯罪預防，反毒、反詐騙的宣導短片。

「報案要打165及110」，員警現場宣導反毒、防詐有獎徵答活動，有阿公逗趣回答「105」被大家糾正，但也加深民眾預防被害的觀念，一舉兩得。警方考驗大家邊包粽子、邊回答問題，不枯燥乏味。

人民保母與民同樂，自拍「粽藝大集合」微電影也註明「報案要打165、110」字幕，片中員警Kuso問起長輩，要不要隨著音樂起舞搖一下，激發長輩熱情，活動筋骨。警方指出，現在詐騙犯罪情事多，為強化民眾預防被害的能力，透過與社區居民慶祝端午節活動，達到預防犯罪的宣導效果。

警方提醒民眾 「ATM不能解除分期、批發商設定」，遇有來電聲稱「健保卡被盜用」或收到「來路不明的公文」，都可報警，遇有毒品問題，撥打「0800-770880」（請請你，幫幫我），尋求警方協助。

(中時 )