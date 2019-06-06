內馬被鏟傷右踝，緊急冰敷並被抬出場治療。（路透）

巴西球星內馬（Neymar）屋漏偏逢連夜雨，近日才被指控性侵，今天友誼賽對卡達才踢了21分鐘就受傷退場。巴西足協宣布內馬經診斷為右腳踝韌帶撕裂，確定無緣月中開踢的美洲國家盃。

「內馬對卡達扭傷右踝，確診為韌帶撕裂，由於傷勢嚴重，他將無法參與美洲盃。」巴西足協在聲明中表示，「接下來，巴西國家隊的技術委員會將會評估頂替人選。」

內馬被拍到拄著拐杖離開球場。（美聯社）

內馬今年遭遇多事之秋，他效力於法甲巴黎聖日耳曼（PSG），結果在歐冠16強遭淘汰後，於IG發文批評官員，遭歐冠禁賽3場，下季執行，又於法國盃決賽失利後，被拍到掌摑看台上的觀眾。由於形象不佳，被巴西教頭提特（Tite）拔掉國家隊隊長職務。

抵達巴西國家隊訓練營後，內馬又被指控上月15日在巴黎性侵一位巴西女模。這位名喚娜吉拉（Najila Trindade Mendes de Souza）的女模表示，她雖然願意跟內馬發生性關係，但必須要用保險套，結果內馬沒有就硬來。

內馬為了自清，則在社群網站公布他和娜吉拉的親密影片，結果可能因侵犯隱私而觸法。性侵疑雲也使巴西主辦美洲盃完全失焦，原本就盛傳巴西足協可能讓內馬退隊，豈料最後以受傷作收。

本屆美洲盃6月14日至7月7日進行，巴西自1989年以來首次擔任東道主，鎖定隊史第9座、也是2007年以來首座美洲盃冠軍，小組對手包括玻利維亞、委內瑞拉與祕魯。

(中時電子報)