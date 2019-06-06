黨產會建置之「政黨不動產查詢系統」，簡稱「黨產資料庫」網站，已於今（6）日正式上線。

黨產會表示，該會自106年8月成立迄今，就《黨產條例》規範之10個政黨及其附隨組織名下「曾經持有」或「現在仍持有」之不動產進行調查。歷經通盤整理與系統性分析後，將相關資料彙整並建置成資料庫，內含83年政黨法人登記申報資料、105年政黨向黨產會申報資料，以及黨產會調查所得資料，登載至少數千筆土地及建物之移轉過程，且依調查進度將持續增補、擴充。

資料庫於首頁設有「黨產追追追」搜尋功能，除可直接查詢政黨及其附隨組織不動產相關資訊外，也與內政部國土測繪中心協作，運用google地圖等開放性數位資源，將上述不動產資料進行整合，以利民眾了解不動產所在地及實際街景等狀況。此外，黨產會就矚目案件及特殊移轉歷程撰寫「顯著個案」，以白話敘事結合史料及實景照片，使民眾理解黨產會如何透過地籍資料，進行調查及分析不動產之交易過程。

(中時 )