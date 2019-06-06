36歲劉姓遊覽車隨車小姐胸腔內充滿氣體而被撐大。（院方提供）

劉姓遊覽車隨車小姐治療前後的胸腔比較圖。（院方提供）

有些家庭或車行業者等為了洗車時方便，會購買攜帶式的清潔用氣體噴槍，但使用不當亦潛藏危機。36歲劉姓遊覽車隨車小姐，日前與司機在清潔車內座位時因為嬉戲，不小心讓高壓氣體噴入口腔內，當下女子立即感到胸痛與喘不過氣，趕緊到童綜合醫院急診室就醫。

胸腔外科主任童詠偉檢查後，確認患者口腔黏膜受損，並安排進行電腦斷層掃描，發現患者胸部與腹部都有氣體灌入，導致有氣胸與縱膈腔積氣情形，緊急進行兩側胸管置放。

患者收住加護病房，給予施打抗生素等治療，避免縱膈腔感染，並由重症醫學部專責加護病房的主治醫師張宇智悉心照護。患者住加護病房3天後即病況良好，再轉住普通病房8天後，即康復出院返家休養。

童綜合醫院重症醫學部醫師張宇智指出，空氣噴槍噴出的是高壓高速的氣體，強大的氣體力量若從口腔進入時，會造成口腔黏膜、食道、胸或腹部器官的損傷，所以使用上切勿小心不可嬉鬧。

胸腔外科主任童詠偉表示，清潔用氣體槍是用來清潔車體內部灰塵或髒汙，所以需要有強大的瞬間氣流才能進行，所以若進入人體內則是非常致命的危險，尤其氣體會在人體內部亂竄，無論是腔部積氣、器官破裂，亦或是空氣混入血液中，都有可能瞬間奪命。

童詠偉指出，幸好個案因噴槍插入位置有偏離，且因噴入口內的時間短，進而氣體較少，所以患者經治療後能康復出院。童詠偉呼籲，使用高壓產生的氣體、水柱，甚至空氣槍等都應小心，切勿嬉戲並對著人體任何部位射擊，因為可能造成的致命後果都是無法預料的。

(中時 )