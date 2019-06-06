本周六適逢「世界海洋日」，運動品牌adidas和台灣環保團體海湧工作室先在金山共同舉辦淨灘活動，熱愛跑步的藝人簡廷芮則要帶領adidas Runners Taipei跑步社群，沿著北海岸熱情開跑，邀請跑者加入「跑1公里捐1美元救海洋」的行列。

adidas於2018年開始舉辦「Run For The Oceans」數位公益路跑活動，今年再次號召所有支持環保行動的跑者，於6月8日到16日為海洋而跑，只要使用跑步APP「Runtastic」記錄里程數，每跑1公里，品牌就替跑者捐1美元守護海洋，希望凝聚全球跑者力量，共同累積150萬公里，目標至多捐出150萬美金，投入國際環保組織Parley for the Oceans的海洋合作計劃。

第一次參與淨灘的藝人簡廷芮(右)，率領adidas跑者於金山中角灣淨灘。(adidas提供)

身為這次環保路跑活動代言人，簡廷芮已經先和跑團沿著海岸線跑了大約3公里淨灘，清理超過270公斤垃圾，簡廷芮表示：「這是我第一次參與淨灘，與跑者們一起親手撿起垃圾的感覺很棒，而且從6月8日世界海洋日這天開始，跑1公里就能捐1美金，透過跑步幫助減少海洋污染，我覺得很有意義，很希望更多人一起加入為海開跑。」

(中時電子報)