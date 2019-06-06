「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，國民黨花蓮立委擬參選人黃啟嘉、王廷升，將參選8日造勢活動，期盼一起為國民黨加油，一起關心中華民國的未來。

黃啟嘉今天表示，「花蓮鄉親在哪裡，他就在哪裡！」當天他會在「石來運轉」廣場前鄉親服務處，除了供應茶水外，當天會發放1萬2000份的扇子與小國旗，國民黨一定要團結，讓政黨再度輪替，藍天再現，「讓民眾更幸褔」是唯一目標，歡迎鄉親到來，一起為國民黨加油！

王廷升指出，高雄市長韓國瑜花蓮造勢大會，預計會引進數萬全省各地及花蓮韓粉，他與韓國瑜同為東吳大學畢業校友，身為黨員熱愛並關心中華民國的未來，當天他會到場為國民黨及韓國瑜加油打氣。

王廷升歡迎熱情韓粉到花蓮，由於適逢端午連假，市區車潮、人潮也會比往常例假日來得多，縣警局已公告將針對周邊道路進行相關交管管制措施，懇請大家多多配合。為避免塞車，並免於停車煩惱，建議大家多多搭乘大眾交通工具前往會場，

(中時 )