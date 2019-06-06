百工職人創客工作坊提供苗縣青年親近專業技藝，輔導青年職涯適性發展。（巫靜婷攝）

百工職人創客工作坊結合甜點、藍染、木工、皮雕、絹印等各領域職人，讓青年培養技能、傳承工藝。（巫靜婷攝）

培育青年創意人才，苗栗縣政府勞青處2016年起推動百工職人創客工作坊，透過體驗學習，讓青年了解地方特色，返鄉投入創生，6日舉辦108年度青年新創客百工職人創客工作坊啟動儀式，吸引縣內外業者合作推出3大工作坊，9個主題課程，輔導青年職涯適性發展。

百工職人創客工作坊推動迄今屢獲好評，累計至少716名在地青年參與，今年結合甜點、藍染、木工、皮雕、絹印等各領域職人，7月起推出客家山海美學融入印染繡衣創客、新時代創客服務及工藝創客等3大工作坊，規畫9項主題課程，讓青年培養技能、傳承工藝及發掘職涯方向。

勞青處長彭德俊指出，工作坊計畫總計安排162小時的專業課程，初估可提供405人次受訓機會，透過地方職人帶領讓更多在地青年了解不同領域的專業，是推動地方創生重要項目，縣府持續推動「菁」品牌概念，力求人才與市場接軌，相關課程資訊將發布於「勞工及青年服務讚」粉絲專頁。

百工職人教學相長傳承技藝，29歲的李鈺翔是三義卓也小屋行銷經理，他分享自身經歷表示，8年多前曾在南投草屯的工藝中心學習藍染技術，後在職場運用習得的基礎技藝與背景知識，在行銷藍染、開拓市場方面更得心應手，他肯定職人傳遞專業能夠啟發青年投入相關職場。

(中時 )