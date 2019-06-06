效力西武獅的台灣投手郭俊麟，本季首度升上一軍就要先發對戰廣島，自去年9月27日起，相隔252天再度於一軍亮相。不過郭俊麟首局就遇到小亂流，因暴投失掉首分後，該局花了28顆球才結束。

一局上半，郭俊麟一上場就先飆2顆148公里速球，不過還是遭廣島首名打者野間峻祥敲出中間方向安打，接著被盜上二壘後，下一棒犧牲觸擊讓跑者上到三壘，對洋將巴提斯塔投出觸身球、再對第四棒鈴木誠也連丟4壞球保送。滿壘的情況下郭俊麟發生暴投，讓廣島輕鬆得分，再靠一支高飛犧牲打多添1分，首局郭俊麟掉2分。

不過還好隊友火力夠強大，下半局西武獅首名打者秋山翔吾立刻開轟，接著一、三壘有人的情況下，森友哉擊出高飛犧牲球為球隊多添1分，第1局結束兩隊2比2平手。

到第2局郭俊麟開始回穩，僅花9球就讓對手分別以滾地球、三振、飛球出局，投出三上三下。

(中時電子報)