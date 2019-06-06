文面國寶柯菊蘭因肺炎入院治療，苗栗縣議員黃月娥用族語向她溝通。（巫靜婷攝）

文面國寶柯菊蘭目前病情穩定，精神狀態不錯。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰雅族碩果僅存的文面國寶柯菊蘭5月底因肺炎住進加護病房，今年高齡97歲的她是全台唯二還存活的文面原住民，6日縣長徐耀昌與原民中心、文觀局及縣議員黃月娥、楊文昌前往醫院探視並致贈慰問金，徐耀昌表示，柯菊蘭病情穩定，未來在照護方面縣府將持續給予補助。

柯菊蘭為全台唯一擁有完整額文、頰文的文面者，由於歲月流逝，文面國寶近年凋零迅速，全台現僅剩苗栗、花蓮各有1名，皆已年近百歲，家屬指出，雖然柯菊蘭登記於1923年出生，但據族人表示她其實晚報戶口5年，實際上應超過百歲，除了是國寶還是人瑞。

柯菊蘭家住泰安鄉梅園部落，年初曾因肺炎住進苗栗市大千醫院，3月間情況穩定出院，近日又因肺炎等病情入院，她膝下有2名子女皆已過世，由外孫王伯元、外孫媳蔡秀琴接力照顧，王伯元表示，族人有在家終老的觀念，擔心婆婆想家也方便就近照顧，出院後傾向居家照護。

苗栗縣在2016年將文面登錄為無形文化資產，文觀局重視柯菊蘭病況經常派員探視，原民中心也透過原民會「2019年文面傳統知識保存專案計畫」提供照護資源，徐耀昌表示，柯菊蘭生性開朗，常陪伴孫子採竹筍、打獵，她的精神狀態不錯，出院後無論住在大千護理之家或長照居家服務均有補助。

大千醫院院長徐千剛表示，院方自1996年開始認養47名文面國寶，透過醫療團隊訪視、補助醫療費及3000元營養費、免費提供抽痰機、拍背機及製氧機等，全面照顧國寶健康，柯菊蘭因吞嚥困難引發吸入性肺炎，加上泌尿道感染，入院時併發敗血症，經治療病情已恢復穩定。

(中時 )