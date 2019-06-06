經濟部水利署要將鯉魚潭水庫位於網形文化遺址附近的2公頃湖面租用給民間廠商設置太陽能板，引起大湖新開村民不滿，直指架太陽能不僅破壞景觀，更可能帶來水質汙染，6日舉行說明會，中區水資源局表示計畫將收集居民意見再評估，不排除換地方建置。

鯉魚潭水庫地底藏有舊石器時代珍貴的網形文化遺址，雖然管理中心強調文物早已挖出不至於破壞遺址，村民仍充滿質疑，新開村長潘朝能指出，除了文化保存，架太陽能會破壞幸福花之島的景觀，電池板的清洗、整修保養及換裝，若遇天災或施工不慎容易造成水質汙染。

村民表示，鯉魚潭水庫供水範圍遍及台中與苗栗地區，施工單位未辦說明會，也未進行環境評估，太陽能電池板汙染爭議時有所聞，若遭破壞沉入百公尺水底，難以打撈外，重金屬汙染水質，鯉魚潭將變成毒水庫影響世代民眾飲水安全，最好能不建就不建。

中區水資源局6日親上火線辦理說明會釋疑，副局長陳建成表示，利用水庫設置太陽能發電是配合中央綠能政策，將2公頃湖面以發電收入的4％作為租金租用給廠商建置太陽能設備，電能由廠商賣給台電使用，目前還在收集意見階段，不排除換地方建置，但饋線成本增加仍需與廠商討論，預計9月召開二度說明會與地方溝通。

(中時 )