我國與邦交國索羅門群島，近日傳出恐斷交。高醫大附醫正在索國力拚醫療外交，6日與索羅門國立大學及中央醫簽署合作意向書，同時捐贈120萬元台幣，作為教學及醫療物資，鞏固姊妹校、姊妹醫院情誼。

高醫指出，此行高醫大校長鐘育志帶領國際事務處長陳桂敏、高醫院長侯明鋒、副院長吳登強等一行7人，浩浩蕩蕩遠赴6000多公里遠的索羅門群島參訪。鐘育志、侯明鋒分別代表高醫大及醫院，與索羅門國立大學及中央醫院續簽合約。

鐘育志表示，高醫大提供獎學金給索國國立大學教師到高醫大修讀碩、博士學位，從2009年至今，已有18名索國學生來台就讀，11人畢業，其中5人取得碩士學位，回到索國貢獻所長。

高醫與索國的醫療外交，也繳出亮眼成績。侯明鋒指出，在醫療、公共衛生、醫院管理及檢驗醫學等領域交流外，每年也提供索國中央醫院2個免費培訓名額，包括免收代訓費用，並提供住宿、生活費及來回機票等，以促進台、索情誼提升。

侯明鋒提到，高醫醫療體系與索國中央醫院合作10多年來，累計逾400人前往索國經驗分享並互相訪問，尤其在2013年索國爆發登革熱疫情，高醫充當救火隊，即刻前往救援才獲控制；另有34名索國醫師曾到高醫受訓，返國後不少人當上醫院要職。

(中時 )