◎川普威脅加課關稅 陸誓言力戰到底

中美貿易戰陷入僵局，原本各方期待，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在6月下旬的20國集團（G20）峰會中，能達成某種程度的協議。然而，川普卻威脅，可能再對3,000億美元（約9.4兆台幣）陸製品加課關稅。

◎宣布不參加初選 王金平：談脫黨時間還早

前立法院長王金平今與黨中央提名5人小組會面，並在會後發表聲明，宣布不參加國民黨內總統初選。被問及未來是否會用「脫黨」方式參選？王金平則說，那時間還早，「距離那時間還太長了」，至於時間點「問這個沒有答案的」。他也提到，做這個決定是先沒有向黨中央報告，「剛才才跟他們講」，大家應該有錯愕。

◎白海豚現蹤大潭藻礁 環團籲三接站停工

環保團體今（6）日召開記者會表示，大潭藻礁海域今年發現台灣白海豚出沒，這是全球僅存60餘隻的瀕危物種，中油三接站、桃園離岸風電應立即停工並重啟環評。而為了漁業的永續發展，保育單位也應將大潭海域劃為保護區。

◎陸5G年內向民眾開放 廣泛覆蓋需1至2年

大陸工信部今正式向大陸4家電訊商及廣播企業頒發5G商用牌照。其中獲發牌的中國移動技術部總經理王曉雲表示，該公司將在40個城市實現5G覆蓋，並在今年內陸續向公眾開放。雖然5G網路已具備條件，但目前營運商的網路部署仍處於試點性質，有業內人士指出，出於成本和投資回報的考慮，營運商前期不會大規模鋪網，而是多在熱點區域進行應用探索，估計5G網路要達到廣泛覆蓋至少還需1至2年。

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(中時電子報)