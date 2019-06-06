前立法院長王金平今天宣布不參加國民黨總統初選，引爆震撼彈。媒體人蔡詩萍對此解讀說，這意味著，王金平非常可能直接投入總統大選，即便冒著脫黨參選的風險，也在所不惜。他強調，千萬不要小覷王金平的退出初選。

蔡詩萍在臉書表示，王金平退出初選，他完全不意外，但意外的是，國民黨中央五人小組竟然錯愕！這有什麼好錯愕？王金平早就一而再、再而三表達他參選到底的決心，而且也曾直言不滿遊戲規則，王金平會這麼做，根本不用錯愕。

蔡詩萍指出，這一回「公道伯」真的生氣了，必然有一股悲壯的決心，參加初選，反倒讓他沒有退路，不如放棄初選，保有未來更寬闊的空間。他若直接投入大選，勝算大不大？恐怕已不在他的計較之內。

蔡詩萍點出，王金平退出初選，若堅持選到底，會是國民黨歷年來自林洋港之後分裂出走的另一位重量級台籍精英，對國民黨會很傷！

(中時電子報)