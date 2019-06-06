悅誠廣場5日試營運，不少民眾衝著超美圖書牆而來取景。（柯宗緯攝）

誠品書店也進駐悅誠廣場，風格設計大走英倫風。（柯宗緯攝）

興富發集團將昔日大統新世紀原址租下，打造「悅誠廣場」定位為社區商場，營造森林圖書館風格，不僅綠意盎然，還有4萬冊藏書，巨型書牆引人入勝，被譽為最美打卡點，5日試營運，湧入上萬人潮，業者估計年營業額上看15億元。

「悅誠廣場」所在地為大順、民族路口，沿著大順路往西走，陸續將有義享天地A館即將開幕，大順、博愛路口的富邦地上權開發案、凹子底停35BOT商場開發案等，短短1.5公里將有4個百貨、商場，堪稱一級戰區。

興富發流通事業部營運長蔡衛民指出，看準北高雄人潮漸多，斥資10億元裝修「悅誠廣場」，成為興富發跨足百貨的第一個據點，每年向地主東南水泥承租，光租金就4500萬，租期15年，每年營業額目標為15億元。

蔡衛民表示，館內共有120家店，其中餐飲占4成，另有誠品書店、玩具反斗城、生活百貨、親子娛樂、服裝等。而母集團興富發所投資的悅誠超市、豐悅匯日式百匯、探饈鐵板燒及里拉藝術傢飾等4大品牌也同時進駐。

「悅誠廣場」前天試營運，雖在平日但吸引上萬人潮湧入，7月3日正式開幕。悅誠籌備期間，遠赴日韓、大陸考察，外牆有90度大型LED電視牆，內部有長達百米的採光罩，兩側有15米高大書牆，及劇場式大階梯，成為高雄觀光、休閒新亮點。

誠品生活高雄悅誠店則是充滿濃厚英國風，除了以「歐式劇院售票亭」為概念打造的讀者服務站，「英國紅色圓頂２號電話亭(Kiosk No.2)」搖身變為讀者充電休憩站，將成為熱門打卡點。

另外復刻「英國街角商鋪」的策展空間，開幕期間特別推出「深刻日常．溫暖聚所」主題展，精選逾300項世界工藝設計。而在英國風設計書區享受親子共讀，品飲一杯咖啡或是聆賞黑膠之外，坐在全台首創WHISKY LIBRARY打造的「單人座酒吧」品嚐世界250款限量威士忌，也是誠品生活高雄悦誠店獨有的特色之一。

(中時 )