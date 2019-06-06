高雄市長韓國瑜（中）6日出席警察節慶祝活動，與市警局長李永癸（左二）等人高歌「我做你的靠山」。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜6日出席警察節慶祝活動，表揚28位優秀警察。他提到，人人心中都有個包青天，渴望安居樂業、治安良好，這些有賴於警察辛勤付出，而隨著觀光客進來，投資考察團大量增加，也希望警察加強外語訓練，讓高雄不一樣。

韓國瑜表示，每個人心中最底層有處包青天，希望國家政治、政府風氣澄清、純潔，人人渴望安居樂業，不管是行得安全、吃得安全、住得安全、活得安全，各行各業都能興旺，能養家活口、能賺錢，撫養下一代，而人民保母扮演最相當重要角色。

韓國瑜也分享一則笑話，有名教師騎士騎車遇到警察，結果警察笑稱「終於等到這一天」，教師感到納悶之際，警察說「我從小被罰抄寫，我不給你開罰單，只要寫100遍『以後紅燈不右轉』」，展示警察鐵血外，也有柔情一面，引發全場哈哈大笑。

韓國瑜也提到，如今有大量觀光客來高雄，投資考察團也超過160團來高雄，高雄必須面臨海洋、面臨未來，因此希望警察互相砥礪，每天花一點時間加強英文，讓高雄走向國際化。會後韓也與警察局長李永癸及同仁高歌「我做你的靠山」，勉勵人民保母。

今表揚5位模範警察、3位鑑識楷模、10位績優警勤區及10位獲頒警察獎章人員，其中小港分局行政組員警羅茂宸服務滿30年獲頒「警察獎章」，小港派出所員警葉中柔則獲「績優警勤區」。

(中時 )