台北農產運銷公司近年來鼓勵二次拍賣，造成蔬果拍賣價偏低惡性循環，雲林縣議員要求「二次拍賣」搭配「田間耕鋤」補貼措施，讓農民有選擇權；縣長麗善認為，應訂出蔬果樓地板價格。

雲林縣議員李明哲指出，前北農女性總經理大量鼓勵二次拍賣，以為保障農民心血，殊不知造成蔬菜低價魔咒，迄今很難翻身。

他表示，承銷商明知有便宜貨可等，正品的買氣弱；拍賣員不想囤貨又想對公司交代，於是拜託盤商採購，盤商卻以高姿態壓低價格，造成好產品賣不到好價格，消費者也享受不到低價。

李明哲建議，為避免二次拍賣的傷害，應以田間耕鋤作為因應措施，看農民是要低價拍賣，還是要接受農政單位貼直接耕鋤掉，雖此制度是下策，但不採行農人的生計沒有指望。

縣長張麗善表示，雲林縣40％蔬菜運往北農拍賣，該女性總經理的誤判造成承銷商心存撿便宜，價格較好的首拍，無承銷商願意進場，直接等二次拍賣。便當商也等二次拍賣的便宜貨，又衝擊隔天買氣，如此不斷惡性循環。

張麗善認為，雲林縣農業產值高達803 億元，農民卻沒有相對收入，在預警機制下做好調配是明智之舉，更應透過監控市場價格，建立樓地板價格，保障農民的成本，大約是成本價格加3成，可以交由專業來評估。

(中時 )