42歲的德國男護士赫格爾

一般護士是救人的白衣天使，但這名德國護士卻陸續將85名病患送上西天。

據CNN新聞網與《華盛頓郵報》（The Washington Post）6日報導，42歲的德國男護士赫格爾（Niels Hoegel）在西北部的奧登堡（Oldenburg）法院獲處無期徒刑。

赫格爾從2000－2005年間，透過致命注射的方式，被控謀殺了上百名病患，是二世大戰後最要命的連環殺手。主審法官布赫曼（Sebastian Buehrmann）說，他殺紅眼的行為令人「無法理解」。

然而，對赫格爾來說，這一切不過是場遊戲，一場生或死的遊戲。他每次都會進行同樣的儀式，先為病患注射促發心跳停止的藥劑，將他們推到鬼門關前，再進行急救復甦術，把他們拉回來，以博得眾人的讚賞。不過，他雖然看似救回不少人命，但檢方說，他失手的情況也很多。

對某些人來說，他是「厄運魔咒」，但對「起死回生」病患的家屬來說，他卻是「心肺復甦藍波」（resuscitation Rambo）。而夜路走多了總會碰到鬼，2005年赫格爾又在故技重施時，終於被同事發現。

雖然他被控謀殺100名病患，但確認被判處的有85起謀殺罪。他在法庭時向病患家屬致歉道，「我衷心向每位多年來受這一切折磨的人道歉」。法院認為，在這起駭人聽聞的連環謀殺中，診所與醫院也有疏失，沒有通報當局。而專家則認為，比謀殺案更重要的，就是這整起事件凸顯了醫院安全與通報系統的缺失，才能讓連環殺手在院內暢行無阻。

(中時電子報)