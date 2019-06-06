林書豪今年能否帶著總冠軍成員身分返台舉辦籃訓營，相信台灣球迷都很關注。(美聯社)

剛在6日嘗到職業生涯首次總冠軍賽上場滋味的暴龍後衛林書豪，連續第9年舉辦的國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營，也敲定在7月26、27日兩天在台北和平館登場，廣邀全台各地9到12歲學童報名參加徵選會，接受豪哥親自指導！

今年國泰豪小子籃訓營的徵選會將分別在6月16日台中、6月22日台北與7月6日高雄進行，近年來已經造訪高雄、台中與花蓮等地的林書豪，今年選擇重新回到台北進行，地點也選在台北和平館，甚至找回昔日學員回鍋擔任助教。

過去曾參加過國泰豪小子籃訓營的健行科大谷毛唯嘉、文化大學林秉聖、台灣師大陳又瑋與旅美小將許祐瑋4人，今年將會改任助教，從學長觀點帶給小學員更多回饋，其中以前金酒總教練「鳥仔」許智超之子許祐瑋參加經驗最豐富。

林書豪表示，去年是他首次嘗試在訓練營裡面，用分享方式教導學員關於生活態度、團隊合作與溝通的重要性，「我希望參加籃訓營不只幫助籃球技巧進步，也能讓你變成好隊友、好隊長甚至好學生，找到學習進步的動力與樂趣。」

主辦單位將徵選出60名9-12歲的國小在校生，邀請他們免費參加為期兩天的2019國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營，活動將於即日起開放報名，更多詳情、查詢請上活動官方網站：www.jlincamp.com.tw；或電洽02-7741-5123。

(中時電子報)