高雄市政府觀光局長潘恒旭，自上任後「話題」不斷，積極推出各種新點子行銷高雄觀光。作家馮光遠卻在今年1月在臉書發文嘲諷潘恒旭、批評他「人品太差」、「擅長招搖撞騙」等語，潘限期馮3日內道歉不成後提告求償200萬元，並得登報道歉。案經台北地方法院今(6)日審結宣，法官判潘恒旭敗訴，馮光遠免賠免道歉。本案可上訴。

法官判潘敗訴的理由，主要是認為馮光遠發表的文章，開頭都說明相關言論是屬對潘因「名人紀念日」、「摩鐵選拔」、「冷泉加熱變溫泉」等推廣高雄市觀光事務及議題，引發民眾熱議和媒體報導的新聞事件的個人意見表達。可見發表的言論目的，是為探討原告潘恆旭，因推廣高雄市觀光事務所引發相關新聞事件，以評論潘此舉的適當性，其辯解並非沒有依據。

法官認為，馮光遠的言論是本於一定事實根據所為的事實陳述和意見表達，經利益權衡後，對於馮光遠的言論自由保障，應優先於原告潘恆旭的名譽權，不能認馮在臉書發表的言論行為，已屬不法侵害原告名譽權的侵權行為。

馮光遠今年1月8日在臉書以「潘恒旭，罕見天才」為標題，發文指潘恒旭是「給我報報的外圍份子」、「人品太差」、「擅長招搖撞騙」、「不出事才有鬼」等語，被潘恆旭要求道歉，否則提告，當時高雄市長韓國瑜受訪還說會勸潘「愛與包容」。當時潘限馮三天內道歉否則提告，因未獲馮道歉，潘恆旭因此提出本件訴訟。

(中時 )