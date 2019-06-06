瓊瑤盼來生不再相遇。(取自瓊瑤臉書)

皇冠集團創辦人平鑫濤因失智、中風臥床長達3年，被證實在5月23號離世，享耆壽92歲。他結縭40年的妻子、知名作家瓊瑤在臉書以「永別了！我愛！」一文心痛告別丈夫，透露自己最後用花葬方式，來送愛花的平鑫濤最後一程。

瓊瑤筆下寫出無數動人愛情故事，而現實中的她，與平鑫濤也愛得轟轟烈烈，如今平鑫濤走了，也令不少親友擔心瓊瑤狀況，紛紛在臉書留言慰問「親愛的阿姨保重！但願您和平伯伯来生還能在一起。珍惜好自己的身體，晚安」、「抱抱親愛的阿姨，您終於可以放下！平伯伯也終於解脫了」。

不過瓊瑤答案卻令人出乎意料，「不要！我不要有來生，如果有來生，也不希望跟他再相遇！妳太年輕，還不懂這種感覺。」讓人忍不住好奇瓊瑤是否因這段情愛得太痛，而寧願不要兩人再相遇？

事後，瓊瑤也特地發文感謝外界溫暖慰問，表示會努力振作心情，「各位親愛的朋友，你們給我的溫暖，真的不是一點點。今天是個漫長的日子，早上家祭時，大雨淋盆。下午上山時，烈日如焚。我在山上繞著，因為花祭是到了之後，再選地點。為了選個好地點，我們在烈日下盤山而上，終於選到了一個風景絕美之地。」

「鑫濤，他解脫了！我也解脫了！悲傷是無可奈何的，我會努力的振作，讓自己在最快時間內，恢復好心情！謝謝你們，你們的留言，我會逐條去看。允許我慢慢回覆你們！珍重今宵，大愛你們！」

(中時電子報)