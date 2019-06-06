台南市試辦優秀運動選手健康管理服務，今年全中運期間首度由專業團隊隨隊，提供田徑、跆拳道、舉重及軟式網球選手最即時的運動傷害防護。(台南市體育處提供)

台南市體育處今年首度與成大團隊合作優秀運動選手健康管理服務試辦計畫，派駐運動傷害防護團隊至108年全國中等學校運動會田徑、跆拳道、舉重及軟式網球賽場，提供選手最即時運動傷害防護，一舉拿下29面金牌27面銀牌及34面銅牌，總計拿下90面獎牌，成績為4年最佳，明年服務範圍將擴大至全中運各競賽項目菁英選手，並建置運動科學雲端資料庫。

台南市體育處從年初寒假集訓開始，針對全中運田徑、跆拳道、舉重及軟式網球選手，進行競技體適能檢測，包含基礎體能檢測，及依運動項目的特殊性進行的不同檢測，再交由教練視選手個別狀況安排適當訓練課表，也與衛福部台南醫院簽訂合作備忘錄，安排骨科及復健科醫師會診，針對選手易受傷部位進行檢查，評估選手健康狀況。

本屆全中運參加田徑100公尺及200公尺項目的新化國中魏浩倫以極佳狀態，不斷突破自我，預決賽中一次跑得比一次快，以2項均破大會紀錄之姿拿下2面金牌。魏浩倫教練胡文瑜提及，全中運前有密集賽事，原本擔心容易因疲勞引發運動傷害，經成大團隊抽血進行疲勞指數檢測後，幫助他明確了解選手狀態，調整訓練量以維持選手最佳狀態。

體育處指出，今年針對跆拳道、舉重及軟式網球進行試辦，各搶下14面獎牌，成為台南市獎牌庫，田徑更有2項破大會紀錄的佳績，足顯計畫成效。

該計畫與衛生福利部台南醫院簽訂合作備忘錄，安排骨科及復健科醫師會診，針對選手易受傷部位進行檢查，評估選手健康狀況，並安排須後送之選手後續診療，如選手有嚴重的突發性運動傷害時，合作醫院提供特約快速診治服務（green pass），在黃金時間內給予選手即時之照護。

體育處指出，明年度體育處將持續爭取辦理此項計畫，並將服務範圍階段性擴充至全中運各競賽項目菁英選手，並建置運動科學雲端資料庫，使教練能即時了解選手長期發展情形及體能變化；此外，也預計導入運動心理評估等更多元性服務，希望在心理及生理多方輔助下，讓選手專心、健康在賽場突破自我、締造佳績。

(中時 )