端午節到了，中市南屯區豐樂里舉辦包粽比賽，現場熱鬧中帶點緊張。（黃國峰攝）

端午節到了，中市南屯區豐樂里舉辦包粽比賽，婆婆媽媽拿出真本事，爭取好成績。（黃國峰攝）

端午節到了，中市南屯區豐樂里舉辦包粽比賽，現場也準備摸彩活動，邀請不定時到達的政治人物抽出好禮。（黃國峰攝）

端午節到了，台中市南屯區豐樂里有別於一般單純包粽子活動，日前舉辦包粽子比賽，在一定時間內團隊最快完成30顆粽子的比賽，不少婆婆媽媽組隊參加，熱鬧中帶點緊張，現場粽香味撲鼻，瀰漫著端午節氣氛。

哨聲響起，各隊緊急進入包粽位置，拿起粽葉，折成漏斗狀，大伙兒手忙腳亂的加入餡料，有人熟練，有人餡料米粒不斷漏出來，因為要在三十分鐘內，三人接力完成30粒粽子，現場緊張氣氛瀰漫，旁邊的隊友緊張得一直在旁提醒訣竅，裁判們也穿梭會場緊盯每個選手。

若非熟手，一分鐘包一個粽子差不多，30分鐘包30個差不多，豐樂里長蔡奇洲指出，比賽最後第一名由一戶楊家爸爸媽媽帶著女兒只花10多分鐘就包完，獲得 6千元獎金，第二名二組各得3千元，第三名三組各得1800元。

蔡奇洲指出，評分指標除了速度外，粽子形狀及團隊合作精神也是重點，不過活動的重點主要還是豐樂里原屬農業區，因重劃的關係，不少大樓在近幾年如雨後春筍般蓋起來，不少外來人口移入，為融合新舊社區里民感情融洽，以比賽獎金為誘因，邀請里民走出來參與社區活動，現場也準備摸彩活動，獎品有購物卷及秀泰贊助20張電影票，購物卷可換購現場市農會邀請的果農攤位水果，現場熱熱鬧鬧，端午氣氛熱烈。

(中時 )