李佳芬前往調色板協會旗津區微笑工坊，探詢當地重度障礙者的扶持現狀。（袁庭堯攝）

工坊學員正努力進行睫毛膏商品包裝，李佳芬直接請益學員，也跟著動手試做。（袁庭堯攝）

工坊學員來自旗津當地弱勢家庭，多半為輕中度智能障礙或自閉症患者，經過協會訓練，能做一些簡單的家庭代工謀生。（袁庭堯攝）

李佳芬不斷詢問協會要遷移至新址面臨的阻礙，強調說可以幫忙尋找工人或募集資源，希望工坊7月能順利轉移。（袁庭堯攝）

李佳芬帶來兩袋粽子及端午節加菜金，希望工坊學員能過個愉快的端午節。（袁庭堯攝）

面對媒體人黃光芹指控高雄市輪船公司董事長黃文財是「鬥李佳芬集團」一員，黃文財6日下午現身鼓山渡輪站，陪同市長夫人李佳芬搭渡輪前往旗津進行公益活動，兩人互動熱絡，謠言不攻自破。面對「王小姐」或惡鬥她的種種謠言，李佳芬表示，「要黑，有什麼理由不能黑？」她強調，和韓國瑜相識結婚30多年，彼此都很清楚狀況，也很感恩有一個健全的家庭，對於謠言只會看淡。

黃文財得知李佳芬下午要前到旗津關懷弱勢，預先到鼓山渡輪站等候。李佳芬抵達、刷了悠遊卡通關後，黃文財便帶著李佳芬走上渡輪二樓室內艙，全程導覽高雄港風光，兩人並肩而坐、有說有笑。

「沒什麼好尷尬的啊！因為完全沒這回事！」黃文財強調，「鬥李佳芬集團」謠言他聽都沒聽過，已經準備請律師針對外界不實指控提告。他表示，和李佳芬、韓國瑜一直都是非常要好的朋友，彼此的感情不會受到這次謠言風波的影響。

面對黃文財被指控，李佳芬一旁虧說「真的很慘！但這表示你很有身價呀！」李佳芬表示前陣子受感冒影響，想趁端午節之前，再多跑一些高雄地區的弱勢關懷行程，希望更多弱勢家庭能開心過節。

李佳芬表示，自己的心願是親自跑過高雄市所有重度障礙家庭，但詢問社會局後，發現重度障礙家庭有4萬多個，輕、中度障礙家庭有15萬個，讓她備感壓力，覺得時間不夠用，她希望有更多時間能到偏遠山區去看看。

抵達旗津後，李佳芬隨即驅車前往高雄市調色板協會、旗津區的微笑工坊，和旗津當地的智能障礙、自閉症患者一同做化妝品代工。李佳芬聽聞總幹事莊美琪訴說工坊的努力與困境時眼眶泛淚，對於工坊6月底要搬離中州國小老舊校舍、面臨新租屋處硬體建置、房租等困境，她不斷強調會協助找工人及募集資源。

面對外界紛擾與指控，李佳芬表示，受波及的對象幾乎都是她與韓國瑜的好友，她感到很抱歉。李佳芬強調，她希望把時間全都投注在關懷高雄地區的弱勢家庭上。至於6月15日在娘家雲林的韓國瑜造勢大會，李佳芬笑說，好多鄉親都熱情呼喚、期盼她回家，屆時她也一定全程陪同韓國瑜。

(中時 )