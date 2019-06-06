嘉義文化創意園區推出泡泡實驗特展活動。（嘉義市政府提供）

嘉義市拚端午節假期經濟，文創園區推出「重生電音祭野餐派對」及「瘋狂泡泡實驗室」特展，市長黃敏惠力邀民眾到嘉義旅遊，但交通部春遊專案補助周日至周四，旅客假期來嘉補不到，市府爭取中央補助能因地制宜，讓地方彈性運用。

市府觀新處官員坦言，交通部觀光局春遊專案補助周日至周四，嘉義市自由行1600萬額度，目前執行約11％，即200萬元不到，但團客補助800萬早於5月初補助開跑即秒殺一空，嘉義市假日自由行遊客多卻補不到，市府正中央爭取調整約200萬自由行額度給團客運用，才能口惠實至。

市長黃敏惠說，春遊補助至6月底，歡迎來嘉義市春遊，還有百萬汽車大獎的多項好禮可以抽獎，端午節連假推出老少咸宜的活動，8日下午3時至晚上9時，在文化公園舉辦「2019重生電音祭」，是一場免費大型戶外電音派對，有各地知名的DJ 及嘉義在地樂團歌手表演，是青春活力的音樂趴。

嘉義文化創意園區7日起推出「瘋狂泡泡實驗室」特展，有5大特色展區，以5大型態介紹泡泡相關的科學小知識，寓教於樂教導生活科普。

(中時 )