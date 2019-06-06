員榮醫療體系總院長張克士（右）與藝人秦揚(左)視訊連線，再三強調秦楊進行肺癌篩檢後，為推廣宣導健檢的重要性，多次徵詢獲得秦楊同意後，才開始談論其肺癌篩檢結果，盼能喚起各界重視。（謝瓊雲攝）

藝人賀一航因大腸癌病逝、馬如龍也疑因肺腺癌惡化病危，力挺韓國瑜的韓粉秦楊6日透過視訊，以自身戒菸16年，今年卻仍檢查出肺部有小結節，呼籲民眾重視預防勝於治療，更應定期檢查，早發現早治療。

秦楊從去年選前就公開力挺高雄市長韓國瑜，近日的挺韓造勢活動他也從不缺席，他透露過去拍攝台灣霹靂火時，最多一天要抽掉3包進口菸，直到醫師勸誡，毅然決然戒菸。

秦楊年初到員林市員榮醫院接受低劑量肺部電腦斷層掃瞄檢查，發現右肺有0.2公分結節，只需定期追蹤，未料經媒體報導後，卻引來部分網友誤解和韓粉論戰；強調為鼓勵大眾和老菸槍及早檢查追蹤，願意擔任戒菸、肺癌篩檢代言人，分享自身的健檢內容。

員榮醫療體系總院長張克士說，台灣發生率最高的癌症是大腸癌、肺癌則是死亡率最高，透過低劑量電腦斷層掃描和大腸鏡檢查，才能及早發現、及早治療；早期大腸癌治癒率相當高，治療過程雖較辛苦，建議患者勿逃避或選擇偏方，以免錯失治療時機。

員生醫院院長、胃腸肝膽科醫師郭武憲表示，預防大腸癌，要少吃紅肉、燒烤、少油炸、多蔬果、多運動避免久坐；早期腸癌無明顯徵兆，晚期會出現排便頻率改變、血便、腹痛等症狀。

郭武憲呼籲，曾長有息肉、大腸腺瘤或家族史等高危險群，務必定期健檢；目前大腸鏡、胃鏡等檢查技術、設備都相當先進，即使免麻醉、也能安全無痛檢查。

(中時 )