張菲讚賀一航人生活得很精采。（盧禕祺攝）

資深藝人賀一航3日因癌症病逝，今(6日)不少藝人紛紛現身賀一航靈堂悼念，女星Makiyo稍早透露已向遺孀Judy自薦在告別式那天幫賀一航化妝，她表示先前Ma媽媽過世，自己也是親力親為幫母親化妝，這次想幫賀一航化妝，除了報恩，也想把握機會跟賀大哥說說話。

據《ETtoday星光雲》報導，Makiyo四年前遭遇母親Ma媽媽過世，她回憶母親生前和賀一航感情不錯，她一直以為賀一航身體健康，未料這次入院竟傳出噩耗，她已和賀一航的家人說好喪禮那天她要負責化妝，也感嘆說賀一航現在應該可以遇到Ma媽媽敘舊。

據知，Ma媽媽和賀一航當年都被癌症纏身，先前常聚會出遊，一起為對抗病魔相互打氣，Ma媽媽住院期間，賀一航也常抽空到醫院探望對方，2015年Ma媽媽病逝，當時賀一航受訪則透露早知道Ma媽媽狀況差，跟過去模樣不太一樣，只能鼓勵對方堅強、打起精神。

而大哥大張菲和賀一航認識快50年，今在靈堂外受訪時，張菲形容賀一航是「乾脆的漢子」，連選擇離開的方式都很乾脆，進醫院5天就離世，並讚賀一航人生活得十分精采，在他心中留下不少很棒的回憶，他用之後的日子好好緬懷、追憶這位好朋友。

(中時電子報)