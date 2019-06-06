台中市105至107年總預算，硬體建設資本門項目，仍編列佔總歲出22％以上支出比重；108年度台中市規畫總預算，資本門比重降到16.12％，市議員朱暖英質疑市府無多餘經費營造市政建設。市長盧秀燕說，上任以來至今，路平完成112條，長度達38公里，面積48萬6060平方公尺。

朱暖英指出，105年度台中市總預算，仍有規畫344億3000多萬挹注在硬體建設項目，對比108年度資本門項目，大幅縮水到只剩200億8000萬元，僅佔總支出預算比重的16.12％；即108年度市府每100元預算，只有16元左右可以投入，今年編列較過往少，她關切路平推動狀況。

盧秀燕表示，自107年12月25日上任以來，路平完成112條，長度達38公里，未來將建立「坑洞巡補精進計劃」，針對即將產生坑洞處修補，並爭取中央前瞻預算補助，以及運用新技術與新工法，預計今年道路改善目標值80公里。

建設局說，市府積極爭取中央前瞻預算及市府追加預算，持續推動路平專案，道路養護業務除從基本功做好外，亦積極接觸新技術與新工法，比如將借鏡新北市政府，引進「熱再生修補車」道路維修工法，提升路面修補效率與品質，預計今年6月試辦。

建設局強調，配合循環經濟政策，工程評估使用再生瀝青及轉爐石材料，近期也將研議引進重複啟閉人手孔蓋微創工法，避免孔蓋因重複開啟，造成道路挖掘不平。標線防滑也是交通改善重點，利用陶瓷防滑材料等新工法，可大幅提高用路行車安全。

(中時 )