天真的浩浩在台中榮總神經外科醫師周育誠（右）以及兒童血液腫瘤科主任黃芳亮（左）悉心照顧下終於康復。（馮惠宜攝）

台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮解釋，浩浩會出現「後顱窩症候群」是因為腫瘤接近腦幹與後腦處。（馮惠宜攝）

用親情、音樂喚醒昏迷病患到底有沒有效？前年底因髓母細胞瘤接受手術、術後昏迷長達兩周的7歲病童浩浩，6日出席醫療記者會天真的表示，「我聽到阿嬤放的痴情玫瑰、小蘋果就醒了！」浩浩手術成功後，卻嗜睡、昏迷、手腳癱瘓，家人回想起來很煎熬，走過之後才發現，這是因腦瘤接近腦幹術後併發症，只要相信醫師，1到3個月就會恢復。

浩浩前年12月底因為發燒、嘔吐原本以為感冒，在診所服藥兩周後卻出現嗜睡，爸媽帶他到醫院一檢查竟然是後腦長了一個5公分大的髓母細胞瘤，已壓迫到腦幹需立即手術治療，阿媽當下將他轉診到台中榮總安排手術。

經台中榮總神經外科醫師周育誠為他進行長達9小時開顱手術，把接近腦幹、延腦腫瘤剝除乾淨，手術後浩浩卻陷入昏迷，直到兩周後才清醒，但仍出現失語症、手腳肢體障礙；台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮解釋，這是小腦接近腦幹部位腫瘤及其手術後可能出現的「後顱窩症候群」，經過放射線治療、化學治療與不斷的復健運動，三個月後浩浩語言與肢體活動都恢復了，也漸漸變回往日活潑好動的模樣。

周育誠說，侵犯和黏附腦幹(生命中樞)小腦腫瘤，如浩浩的髓母細胞瘤，因為此區域有很多神經迴路掌管肢體動作與語言，不管是腫瘤壓迫或因術後恢復期的水腦症狀都會造成這些迴路秀逗，而產生後顱窩症候群，但大多數病人只要積極復建就會在一到三月後慢慢恢復。

浩浩阿嬤也說，當時真的很煎熬，他們只能相信醫師，並不斷在浩浩耳邊喚醒他，整天放他喜歡聽的歌，他除了感謝台中榮總醫療團隊的支持，也認為不斷在病榻努力喚醒，和放孩子喜歡聽的音樂，真的很有效！而走過這段歷程，她也呼籲同病相憐的家長們，一定要理解術後出現這些症狀是暫時性的，只要相信醫師，慢慢都會好的。

(中時 )