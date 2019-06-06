被譽為鋼琴女神的鋼琴家阿格麗希剛過完78歲大壽，日前在日本別府阿格麗希音樂節，和孫子大衛．陳（David Chen）攜手出擊，四手聯彈演奏拉威爾《鵝媽媽組曲》裡的第三首〈瓷娃娃的女皇〉，嬤孫二人展現音樂家庭的穩健台風，博得滿堂彩。

大衛．陳是阿格麗希長女、小提琴家麗達．陳（Lyda Chen）之子，從小就展現音樂天分，近期更經常在阿格麗希的音樂會上現身，像不久後又有一場三代同堂音樂會，將於6月下旬在德國登場，家庭的力量讓阿格麗希充滿活力。

阿格麗希共有三段婚姻，第一任丈夫是指揮家羅伯特．陳（Robert Chen），第二任丈夫為指揮家杜特瓦（Charles Dutoit），第三任丈夫為鋼琴家史帝芬．寇瓦謝維契。麗達．陳是阿格麗希與羅伯．陳之女，能拉小提琴，也鑽研中提琴，同樣活躍於樂壇。

此外，近年引發討論的紀錄片《超女：阿格麗希的琴與愛》，導演就是阿格麗希與史帝芬．寇瓦謝維契的女兒史蒂芬妮（Stephanie Argerich），影片裡記錄了阿格麗希鮮少曝光的家庭生活。

(中時 )