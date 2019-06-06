苗栗縣議員鄭聚然日前因南庄國中大陸酒商捐錢事件，在議會飆出狂言「誰給錢就是爸媽」槓上館長，5日館長信守承諾捐出60萬至南庄國中教育儲蓄戶，大批網友湧入鄭的臉書要他改姓「認祖歸宗」喊爸爸，鄭今日回應強調絕對會守諾，嗆館長再捐100萬讓他升級當「爺爺」。

鄭聚然發出聲明強調「關心學童有沒有福利，比叫不叫爸重要」，他感謝館長捐錢給苗栗，自己絕對信守承諾稱呼一聲「爸」，再揶揄館長對稱呼這麼在意，只要捐贈100萬幫助南庄國小學童，要他叫「爺爺」也願意，鄭表示，自己已和議長及南庒鄉親合籌60萬，同樣準備捐給南庄國中作營養午餐費用。

輩分升級網友似乎不買單，有人認為一碼歸一碼，鄭應該先當面叫爸再談，有人則認為鄭的狂言鬧不完讓苗栗人蒙羞，鄭聚然認為，只要苗栗學生能受益，叫什麼都甘願，再批網友把質問叫爸的力氣拿去宣導公益活動更有益社會。

苗栗學校頻頻被扯入政治議題與口水戰令教育界憂心，教育人士希望大人間的戰火不要再扯入校方，學校經營也不是「錢最大」，同時應教育學生「受人點滴，湧泉以報」，讓孩童安心上學，不要再消費學校。

(中時 )