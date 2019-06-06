銷售泰山八寶粥、仙草蜜的欽泰國際公司董事長詹舜淇、擔任特助的妹妹詹雅琳2人，被控以「假交易，真借貸」方式，3年來向14家銀行貸款794次，貸款164億，卻挪用資金投資俄羅斯快捷支付等多家公司，造成9.8億元呆帳，台北地檢署5日依違反《銀行法》起訴詹舜淇、詹雅琳兄妹，全案今(6)日移送台北地院審理，法官開庭訊問後，諭知詹舜淇3000萬元交保，但因覓保無著，改羈押禁見；詹雅琳600萬元交保，限制住居、出境和出海。

檢方昨(5)日起訴全案，痛批倆兄妹利用泰山集團第三代家成員名義，以假交易、真借貸方式投資海外投資，洗錢到美國購買飯店，去年出售飯店將款項轉匯子女、女友名下，甚至幫子女在美國購置不動產，造成台灣多家銀行9.8億元呆帳，惡性重大，具體求刑各8年，並宣告沒收9億8578萬245元不法所得。

全案今(6)日移送北院審理，法官開庭訊問後，認為詹舜淇、詹雅琳兄妹2人，涉嫌重大有羈押原因和事由，但無羈押必要，諭知2人分別交保3000萬、600萬，但詹舜淇因覓保無著，無法辦保，最後改羈押禁見。詹雅琳則在下午5點37分辦妥交保手續，離開北院。

(中時 )