台南STYLE魅力無窮！繼2018年日本BURUTUS雜誌二度以國華街為封面介紹台南，日本時尚雜誌界開始注意到台南古都魅力，除了今年4月知名男性雜誌「POPEYE」以台南北門路為封面，大篇幅介紹台南後，又有知名日本雜誌「PEN」以神農街作為6月15日出版的台灣特輯封面，由古物店老闆及建築師帶路，尋覓台南小巷弄間種種不可思議之美，同時品嘗美食小吃。

神農街在短短一條街上，有藥王廟、金華府等古老廟宇，更有許多木造街屋改造的創作商店與食肆，讓這條老街不僅帶有古老神韻，更帶出新的生命氣息，這股新舊並存生命力，就是最吸引人的台南Style，也是日本人眼中最迷人的台南街景。

「PEN」是日本知名的文藝設計類雜誌，為每月發行2次的半月刊，每期發行量約6萬本，自1996年發行以來，介紹旅遊、攝影、腕表、電影、音樂等流行主題，極受30至40歲世代的城市潮男歡迎。

依據日本旅行業協會(JATA)調查，近年無論過年或黃金周假期，日本人海外旅遊首選皆為台灣，當許多人頻繁到台灣旅行同時，走馬看花已無法符合「台灣通」們的旅行意義，台南近期屢次被選為日本文藝時尚類雜誌的封面，顯示出敏銳的日本出版界，已嗅到這股台南Style，切合深度旅行者需要。

台南市政府表示，感謝PEN雜誌慧眼選擇台南作為封面，也歡迎日本朋友來場台南深度旅行，期待所有喜愛體驗「老屋、老店、老生活」的旅人，都能跟台南有場美好的相遇。

(中時 )