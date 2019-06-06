「惡房東」張淑晶、黃鐸2014年起向范女承租中和的舊公寓，卻將廚房、衛浴拆除，改裝為套房對外出租，范女得知後提告討屋並獲勝訴，張、黃明知敗訴，為了賺取租金，2017年起又將套房出租給越南籍房客，偽填租賃契約日期，新北地檢署今依使公務員登載不實、詐欺得利罪嫌將張等3人起訴。

2014年7月起，范女出租中和區3層樓的老公寓給黃鐸，雙方簽約10年租期，黃誆稱作為辦公室、倉庫及員工宿舍之用，不料出租後，卻逕自將1樓廚房、1至3樓衛浴、3樓陽台的外牆拆除，陽台也拆除改為室內使用，連外牆都被開挖數個門，改裝成多間套房及雅房出租，范女發現後阻止，黃仍不予理會、繼續施工。

更惡劣的事，黃最後只付了2月租金，范女多次催繳不成，決定終止租約，並提起遷讓房屋訴訟，法官判黃鐸返還該屋並賠償233萬餘元。

但張、黃兩人在返還房屋判決確定後，多次提起再審、第3人異議之訴，干擾房屋強制執行程序進行。

2017年間，張、黃又將套房出租給越南籍房客，見對方中文不好，竟偽填租賃契約日期為「2014年9月起至2018年9月」。

法院執行事務官到該屋強制執行時，張淑晶以黃鐸代理人身分到場，出示先前訂立的假日期租約，導致事務官誤以為租賃契約書自2014年9月、本案訴訟前起始，因此在執行筆錄上填寫「無法點交」，范女得知後憤而提告。

新北地檢署依據越南籍房客租賃契約、事務官證詞、新北地院民事執行處函文等證物，認定張、黃及張姓友人等3人犯行，今依使公務員登載不實、詐欺得利罪嫌將張等3人起訴。

(中時 )