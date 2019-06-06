29歲黃姓男子到台中市彩券行簽注運動彩券，各大手筆投注15萬元，騙店員要在店內看比賽，且還另再下注，等比賽結束再一起結算，沒想到，彩券未中獎，就不付款趁機漏跑；2個月後，黃男又到另家彩券行，故技重施，下注3萬元，趁機逃走。台中地檢署依詐欺罪將他起訴。

起訴書指出，黃男在2018年10月間某日上午到台中市西區1家運動彩券行，向劉姓店員說要投注美國大聯盟季後賽的運動彩券，並指稱，先下注，他要留在店內看比賽，稍後另還要再下注，一起結算。

劉姓店員依黃男的投注單下注，列出3筆各5萬元的彩券，等比賽結束，黃的彩券都未中獎，黃以要向他的老闆拿錢為由離開，把國民身分證及健保卡交給店員。當天下午，黃男又返回彩券行，向店員表示，老闆願意借他30萬元，他要再投注18萬元。

劉姓店員察覺有異，打電話給彩券行曾姓老闆，報警處理。警方到場，黃男稱手機沒電，無法連繫家人，曾借給充電線，但黃趁曾不注意之際，拿著手機及充電線逃離。

黃男在同年12月間又故技重施，到西區向上路1家彩券行，向鍾姓店員購買運動彩券3張，每注1650元，給錢後離去。不久，在返回彩券行，向鍾姓店員說，他購買的3張彩券有過關，要兌換，並再下注。

鍾姓店員信以為真，依他的投注單再列印出3張彩券，每筆投注金額1萬元，她交給黃男前，先進入電腦系統查詢，發現黃先前的彩券尚未派彩，要求他給現金，黃男竟以領錢為由離開。鍾姓店員發現黃男久未返回，察覺有異而報警。

(中時 )