員林國中演劇社今天在校內舉行期末聯合公演，演出近三年曾拿下全縣冠軍、與全國優等獎及特優獎的優質冠軍劇碼。（謝瓊雲翻攝）

員林國中演劇社校內公演，師生們在會議室裡凝神欣賞。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣員林國中演劇社6日在學校四樓會議室進行期末聯合公演，演出《幸福的青鳥2019》、《虎姑婆》以及《he Dream Maker》三齣好戲，讓前來觀戲的師生深受感動。

演出劇碼為近3年榮獲彰化縣戲劇比賽冠軍的優質劇碼；在演劇社指導老師顧佩桓帶領下，3年4班和8班兩班畢業班近百名學生，一同參與戲劇的訓練及演出。

顧佩桓說，戲劇演出需結合音樂、舞蹈、文學、視覺藝術等多元形式，同學除了實際運用藝文領域課程所學，也學習如何進行團體互動與了解團隊合作精神的重要性。

她說，這三場好戲不只豐富了學生們的學習經歷，更豐富了他們對生命的體驗，「戲如人生，人生如戲」，經由演出的過程，看見不同的世界，體會生命的感動。

校長賴良助表示，員中演劇社已連續兩年勇奪彰化縣戲劇比賽冠軍，在全國賽中，前年底榮獲優等、去年底則拿下特優的最高榮譽。每場戲的劇本皆是顧佩桓老師以最真摯的筆觸，寫下對生命的感受；盼透過戲劇的刻劃與描繪，將心中感受傳達給觀眾，進而在劇中人與觀眾的心中產生連結、留下感動，也希望這份感動與回憶，能陪伴並影響學生未來的人生。

(中時 )