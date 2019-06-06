騎協力車徜徉在茵茵草地上，也是夏日遊金門的樂趣之一。（李金生攝）

「焢窯」重拾兒時樂趣。（李金生攝）

紅男綠女解放金門海岸，揮灑青春氣息和熱情。（李金生攝）

優遊金門沙灘的史前「活化石」鱟。（李金生攝）

走！到柳營軍事營區體驗「大頭兵」的生活。（李金生攝）

迎接清涼有勁的暑假來到，金門縣府觀光處規畫暑期強檔「浯島夏日嘉年華-親子Fun假趣」將自7月1日起登場，以生態、人文體驗和戰地輕旅行為主題的系列單元，要讓鄉親和遊客周周新美好，天天都開心！

縣府觀光處介紹，自7月1日至8月31日，為期9周的暑假周周遊親子活動，內容有帶領遊客走進大自然，近距離觀賞「夏日精靈」夏候鳥栗喉蜂虎；踏浪體驗「金門版摩西分海」，前進建功嶼看潮間帶蝦兵蟹將；水試所「鱟生態文化館」觀察活化石夫妻魚；古寧頭看「海上兵馬俑」蚵林與品嘗鮮美石蚵、后湖海濱挖花蛤。

在休閒漫遊方面，遊客可以全家騎鐵馬逛中山林，也可以走入鳥語花香的植物園，在3大劇場來一趟不一樣的森林之遊外，還可以到農試所騎協力車和焢窯、滑草，一起回味童年樂趣，再到畜試所體驗騎電動車和動物餵食樂趣。全國唯一「官窯」-金門縣陶瓷廠，更是親子一起體驗拉胚、彩繪、捏陶、貼花馬克杯等DIY活動，讓人「樂陶陶」的好地方。

軍事體驗則可到洋溢戰地氛圍的柳營營區挑戰高空攀爬，還能遠征小金門到全國首座步槍模擬射擊館，穿上迷彩服打一場砰砰響的槍戰。小金門地雷主題館與勇士堡、鐵漢堡也是必遊景點。

如果還想讓自己的青春不留白，也可報名參加搶灘料羅灣海上長泳，在昔日烽火連天的海域，加入熱血「泳士們」的行列。

暑假檔重頭戲之一的夏日音樂季及金湖花蛤季，今年強化沙灘遊樂設施外，也將邀請茄子蛋、范瑋琪、陶晶瑩、畢書盡、李千那、朱俐靜、李有廷、小宇、叮噹、孫盛希、曾沛慈等知名藝人與大家歡樂一夏。相關活動資訊，可至〈金門觀光旅遊網〉查詢

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