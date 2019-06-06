台南市安平區一家KTV4日凌晨5時發生群眾打架糾紛，吳姓男子酒醉經過其他包廂，見包廂內一群陌生人吵成一團，竟在門口出言挑釁並向房內丟碗，砸中林姓男子，引來林男友人圍毆吳男，店家報案，警方到場依照社維法將4名鬧事者移送法辦。

台南市安平區轄內八大行業多，轄區警方常態性臨檢，使年初頻傳的槍擊事件逐漸平息，但酒客逞凶鬥狠的鬥毆事件仍層出不窮，令警方頭疼。近日一家KTV包廂凌晨5時發生酒客毆打，警方立刻啟動快打部隊，趕到現場時雙方已罷手，但根據監視器畫面，仍還原打架原因。

唱到清晨已酒醉的18歲吳姓男子走出包廂，見到另一包廂內有7、8名酒客在爭吵，他站在門口出言挑釁，並拿碗向內丟擲，擊中包廂內25歲林男的頭部，立刻引起包廂民眾不滿上前嗆聲。

林男在鄰近包廂唱歌的25歲黃姓、25歲吳姓友人見狀，立刻衝出包廂，為朋友出頭，黃、吳兩人毆打吳男，一路從門口打到走廊，挨打的吳男也有兩名友人從包廂跑出了解狀況，店家見酒客鬥毆難以收拾，趕緊報警。

雙方見警方趕抵現場，囂張氣燄稍解，雖然罷手但仍互相叫囂，警方見一群人都已喝醉，儘管雙方最後都不提告，仍將挨打的吳男、被丟碗的林男與動手打人的黃、吳等4人依照社維法移送台南地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )