台中市升格8年公立國小減少779班、4萬多人，市議員張玉嬿、林德宇6日質詢說，有些活化教室僅掛牌卻上鎖禁用，活化教室黑數很多，市府應確實清查閒置教室並改建成公托。市長盧秀燕說，預計4年內增180班公幼、18家公托，讓台中的孩子都快樂成長、家長也安心。

張玉嬿、林德宇表示，新北市和台北市公托剛起跑的時候，很大一部分是利用閒置教室改建；新北市利用5至7個閒置教室加1個廁所改建、150坪至200坪左右，就能同時擁有公托和親子館，現有28家公托是活化閒置教室而來。

張玉嬿說，少子化導致101至107學年度，國小學生減少779班、4萬多人，一再清查卻只有200多間閒置教室，實際到學校調查教室前掛個「某某教室」招牌也算活化，但是繪本教室沒半本繪本，閱讀教室堆滿雜物，偶戲教室沒布偶，虛有其表，上鎖無法使用。

教育局指出，市府於5月份初步盤點各中小學餘裕空間，國中計221間，國小計225間，並排程實地會勘，協助各校調挪適切增設幼兒園場域滿足家長托育需求。

盧秀燕強調，「公幼公托倍增計畫」，上任至今已有北屯、南屯、東區、烏日等4處公幼開工，及東區1間公托開幕，總計5座托育機構成型；未來會繼續努力，預計4年內增180班公幼、18家公托，健全托育環境，希望讓台中的孩子快樂成長，家長也安心。

(中時 )