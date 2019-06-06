新北市議員陳偉杰5日總質詢表示，新北市65歲以上長者人數已超過55萬人，高齡人口占全市人口13.8％，建議現有的免費長者健檢福利中，加入「戒菸」輔導的項目，讓很多想要戒菸又不好意思戒菸的長者達到戒菸目標；新北市長侯友宜當場表示「全力以赴」，將要求衛生局將「戒菸」輔導納入長者健檢項目。

陳偉杰表示，目前新北市免費長者健康檢查項目包括眼科、牙齒塗氟、衰弱評估，今年也加碼聽力檢查和營養處方項目，讓長輩得到更全面照顧。不過他經常在跑地方活動聽到長輩說想戒菸，但不好意思去掛戒菸門診，一再拖延，影響健康，所以他建議直接在免費的長者健檢項目中加入「戒菸」輔導，讓想戒菸的長輩能接受專業醫生的幫忙。

陳偉杰也要求侯友宜，下半年市府的流感疫苗免費施打對象，能否擴及「公共托老」中心的照顧人員？陳偉杰說有民眾陳情，家中長輩在公共托老中心，長輩有免費施打，但機構的照顧人員沒有施打流感疫苗，結果得了流感，照顧人員自己與家屬都很緊張。

衛生局長回應，市府已盤點預算，在還有經費支持的情況下，同意議員提議將公共托老中心的照顧人員，列入今年免費施打流感疫苗的對象。

(中時 )