陳柏良歸隊 中華男足4-2-3-1戰尼泊爾 18:282019/06/06 中時電子報 李弘斌 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「台灣隊長」陳柏良希望在港都父老面前拿下勝利。（中華足協提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華男足今晚7時在國際友誼賽迎戰尼泊爾，「台灣隊長」陳柏良歸隊領軍於家鄉高雄出賽，在4-2-3-1陣型中擔綱攻擊發電機，其餘先發10人也維持主力班底，力拚中華男足今年首場國際賽勝利。 中華男足戰尼泊爾的先發11人如下：1潘文傑（GK）；16王建明、2王睿、6陳威全、3陳庭揚；11吳俊青、12溫智豪；10陳浩瑋、17陳柏良（隊長）、20朱恩樂；9李茂。 (中時電子報) #中華男足 #陳柏良 #溫智豪 #尼泊爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 男足戰尼泊爾 溫智豪預告發火 04:092019/06/02 運動天地 超級股東會月 11吉日破百家 04:102019/06/03 證券．權證 中醫大癌症中心整合11大照護團隊 17:262019/06/03 生活 科創板發行配售 規範承銷商11不 04:102019/06/04 焦點新聞 龍邦加碼 泰山股價創11個月新高 04:102019/06/04 證券．權證 醒獅團自稱中華台北 蘇揆當場飆：以後不要請這種 14:522019/06/04 政治 醒獅團標中華台北 蘇揆竟怒了 01:192019/06/05 政治要聞 國旗歌是啥？阿爸痛心：女兒聽都沒聽過 11:042019/06/05 政治 MLB》馬林魚吃錯藥 單局11分灌醉釀酒人 16:192019/06/05 體育 普悠瑪翻覆案 宜檢11時發布偵結結果 09:102019/06/06 社會 體育熱門新聞 日職》王柏融終結安打荒 前2打席都敲安 - 體育 《時來運轉》運彩夏日季 滿500抽空氣清淨機 - 體育 籃球》林韋翰的下一步 挑戰CBA更大舞台 - 體育 日職》郭俊麟滿壘飆三振 連4局無失分 - 棒球 NBA特稿》光靠柯瑞 勇士不可能3連霸 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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