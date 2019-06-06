中華男足今晚7時在國際友誼賽迎戰尼泊爾，「台灣隊長」陳柏良歸隊領軍於家鄉高雄出賽，在4-2-3-1陣型中擔綱攻擊發電機，其餘先發10人也維持主力班底，力拚中華男足今年首場國際賽勝利。

中華男足戰尼泊爾的先發11人如下：1潘文傑（GK）；16王建明、2王睿、6陳威全、3陳庭揚；11吳俊青、12溫智豪；10陳浩瑋、17陳柏良（隊長）、20朱恩樂；9李茂。

(中時電子報)